На красноярской птицефабрике нашли превышение числа микробов в воздухе

Специалисты проверили качество воздуха на пищевых производствах Красноярского края.

Специалисты Красноярского филиала ЦОК АПК проверили качество воздуха на пищевых производствах региона. За этот год они отобрали 24 пробы в цехах и холодильниках и выполнили 78 исследований.

Пробы брали методом Коха — микроорганизмы из воздуха естественным путем оседали на питательную среду в чашках Петри, после чего образцы изучали в лаборатории. Восемь проб взяли на птицефабриках — в яйцескладах, инкубаторах и убойных цехах. Еще 16 — в помещениях по переработке мяса и рыбы.

В одной пробе с птицефабрики обнаружили превышение общего микробного числа. Этот показатель не вызывает опасных заболеваний, но сигнализирует о необходимости внеплановой дезинфекции помещений. Остальные пробы соответствовали нормативам.

