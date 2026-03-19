В Кургане наладили производство камер для высоковольтных выключателей

«Ученые Курганского госуниверситета совместно с сотрудниками Курганского электромеханического завода и конструкторского бюро ООО “Предприятие “СТЕК” успешно завершили проект по организации выпуска дугогасительных камер для высоковольтных электрических выключателей. Ранее изготовление сложных деталей осуществлялось другим предприятием, которое временно прекратило свою деятельность. Возникла необходимость срочно создать новые высокоточные технологические пресс-формы для изготовления таких камер. Специалистами вуза была разработана технология изготовления формообразующих элементов пресс-формы, проведены опытно-исследовательские работы по режимно-инструментальному оснащению и изготовлен рабочий образец”, — рассказали в пресс-службе.