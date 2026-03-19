В Кургане наладили производство камер для высоковольтных выключателей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Производство дугогасительных камер для высоковольтных электрических выключателей наладили в Кургане в сотрудничестве с учеными Курганского государственного университета. Выпускавшее такие камеры предприятие прекратило деятельность, и возникла необходимость срочно создать высокоточные технологические пресс-формы для организации нового производства, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Устройство предназначено для предотвращения возникновения опасных искровых процессов внутри электрооборудования.
«Ученые Курганского госуниверситета совместно с сотрудниками Курганского электромеханического завода и конструкторского бюро ООО “Предприятие “СТЕК” успешно завершили проект по организации выпуска дугогасительных камер для высоковольтных электрических выключателей. Ранее изготовление сложных деталей осуществлялось другим предприятием, которое временно прекратило свою деятельность. Возникла необходимость срочно создать новые высокоточные технологические пресс-формы для изготовления таких камер. Специалистами вуза была разработана технология изготовления формообразующих элементов пресс-формы, проведены опытно-исследовательские работы по режимно-инструментальному оснащению и изготовлен рабочий образец”, — рассказали в пресс-службе.
Камера изготовлена из специального материала — полиметилметакрилата, который при нагревании образует защитный слой газа, предотвращающего возникновение огня.