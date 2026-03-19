В Красноярском крае осудят двоих за нелегальную добычу ПГС на 535 млн

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о незаконной добыче песка и гравия на месторождениях «Фрегат» и «Фрегат (участок 1)» в Красноярском крае. Фигурантами стали учредитель коммерческих организаций и его сообщник.
Следствие установило, что с 2018 по ноябрь 2024 года на участках, где закончилось действие лицензии, продолжалась скрытая добыча. Техника работала в сменном режиме, экскаваторы снимали породу, а песчано-гравийная смесь отправлялась покупателям. Организатор схемы, ранее имевший разрешение на разработку, сознательно проигнорировал его отзыв.
За это время нелегально добыли более 800 тысяч кубометров ПГС. Ущерб государству оценили в 472 миллиона рублей. Позже к схеме подключился знакомый обвиняемого, и они вместе извлекли ещё 107 тысяч кубов на сумму 63 миллиона.
Оба фигуранта признали вину. Организатор подтвердил, что знал об отсутствии лицензии, но продолжил работы и продажу сырья.
Уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) направлено в Берёзовский районный суд.
Ранее мы сообщали, что две компании в Красноярском крае выплатят 6 млн рублей за загрязнение почвы.