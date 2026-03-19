Пол Кинг снимет анимационный фильм о Лабубу

Британский режиссер Пол Кинг, известный по работе над мультфильмом «Приключения Паддингтона» и мюзиклом «Вонка», снимет анимационный фильм про игрушечного монстра Лабубу. Об этом сообщили в пресс-службе китайской компании Pop Mart, владеющей авторскими правами на игрушку.
Фильм разрабатывается как совместный проект компаний Pop Mart и Sony Pictures и будет сочетать игровую съемку с компьютерной графикой.
Пол Кинг работает над картиной в сотрудничестве со сценаристом Стивеном Левинсоном. Исполнительным продюсером проекта выступает гонконгский художник Лун Цзяшэн (Лунг Касинг), передает The Hollywood Reporter.
В ноябре 2025 года Ван Нин, создатель сети магазинов Pop Mart, известный по коллекционным игрушкам Labubu, вошел в перечень десяти самых богатых миллиардеров Китая с состоянием 22,3 миллиарда долларов. Об этом стало известно из рейтинга журнала Forbes. Китайский бизнесмен занял в списке десятую строчку.
В декабре прошлого года Роскачество проверило детские игрушки Лабубу и выявило превышение токсичного вещества в одном из 13 образцов. Об этом сообщили в организации. Специалисты изучили продукцию по 53 параметрам качества и безопасности.