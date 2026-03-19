Воронежцев предупредили о фейке о введении налога на выезд за границу

В последние дни в социальных сетях и мессенджерах активно тиражировалась информация о возможном введении в России налога на выезд за границу. Однако эти данные не соответствуют действительности. 17 марта опровержение опубликовал канал «Война с фейками» в национальном мессенджере MAX, адресовав его в том числе воронежцам.
По информации источника, никаких изменений в Федеральный закон «Об основах туристической деятельности в РФ», гарантирующий защиту интересов россиян за рубежом, не планируется. Поводом для слухов стали искаженные высказывания председателя комитета по туризму Госдумы Сангаджи Тарбаева.
Депутат действительно упоминал о необходимости переосмысления системы финансовых гарантий для выезжающих за рубеж, однако это была лишь экспертная дискуссия, а не обсуждение законопроекта. Позднее Сангаджи Тарбаев особо подчеркнул, что «никаких законодательных инициатив в части введения сборов за выезд за рубеж или введения специального налога нет».
Сама тема возникла на фоне предложения президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, который 11 марта выступил с идеей создать общий фонд помощи туристам. Это предложение прозвучало в контексте организации вывоза россиян из ближневосточного региона во время недавнего конфликта, однако было неверно интерпретировано как инициатива по введению нового налога.