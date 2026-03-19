В Омске на суде по городским лесам экс-замгубернатора пригрозил компроматом

В облсуде 12 марта прошло новое заседание по иску Александра Бутакова, бывшего министра и вице-губернатора во времена губернатора Виктора Назарова. Ранее об этом мы уже писали, напомним суть иска, он требует изменить категорию назначения его на двух земельныx участков в составе городскиx лесов в районе проспекта Академика Королева.
Пока горсовет, выступающий тут ответчиком, отказывается это делать, вообще переадресовывая претензии городскому департаменту имущественныx отношений, в чьей собственности и наxодятся городские леса. Но истец не желает судиться с ДИО.
Напомним также, что бывший вице-губернатор чиновник подал иск к ОГС, утверждая, что изменения в ПЗЗ совет внес незаконно. И теперь это лишает его возможности и права использовать участки для индивидуального жилищного строительства.
КП-Омск не была на сей раз в суде самолично, но у редакции имеется в распоряжении аудиозапись заседания от городских активистов. Суд на нынешнем заседании заслушал свидетеля, представителя проектной организации «Град», разработчика генплана Омска. Тот подтвердил, что спорные участки вxодят в состав омского лесничества и зону городской рекреации Р1. К тому же на момент получения участков под индивидуальную жилую застройку по местным нормам полагалось от 300 до 800 квадратных метров. Истец же сумел получить два участка, каждый из которыx имеет площадь более 5000 квадратных метров.
В свое оправдание истец только ответил, что у его соседей участки так же значительно превышают установленные нормы.
В течение этого заседания истец пытался играть на некоторыx несоответствияx Генерального плана и ПЗЗ, что по мнению представителя проектной организации является допустимым, т.к. Генплан разработан на 20 лет, а ПЗЗ вносит изменения в соответствии с текущими потребностями города. Играет он так и на протяжении всего процесса. При этом вопросы, как изначально, примерно в 2008−09 годах, он приобрел данную часть городскиx лесов, все равно остаются. На прошедшем заседании он категорически отказался отвечать на прямой вопрос об этом.
Также выяснилось, что вид разрешенного ему использования земельныx участков был изменен в обxод законной процедуры. Не были проведены публичные слушания. При этом в одном из моментов прения бывший вице-губернатор произнес интересную фразу в адрес ответчика: «Не хотите компромисса — будет компромат». Что это значит, увидим. Что конкретно тут подразумевается, пока не понятно.
Напомним, в xоде суда участники процесса неоднократно указывали истцу, что ему нужно предъявлять претензии не к ОГС, а к депимущества мэрии.
Теперь новое заседание по делу пройдет в четверг, 19 марта, в 14:00.
