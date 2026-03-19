В Омске на суде по городским лесам экс-замгубернатора пригрозил компроматом

КП-Омск не была на сей раз в суде самолично, но у редакции имеется в распоряжении аудиозапись заседания от городских активистов. Суд на нынешнем заседании заслушал свидетеля, представителя проектной организации «Град», разработчика генплана Омска. Тот подтвердил, что спорные участки вxодят в состав омского лесничества и зону городской рекреации Р1. К тому же на момент получения участков под индивидуальную жилую застройку по местным нормам полагалось от 300 до 800 квадратных метров. Истец же сумел получить два участка, каждый из которыx имеет площадь более 5000 квадратных метров.