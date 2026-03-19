В минпросвещения Башкирии назвали даты весенних каникул

Глава минпросвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин назвал даты весенних школьных каникул.
— Совсем скоро закончится самая длинная учебная четверть в учебном году. С 28 марта школьников ожидают весенние каникулы, которые продлятся до 5 апреля, — рассказал министр.
Министр отметил, что за оставшуюся учебную неделю классным руководителям рекомендуется побеседовать с ребятами о безопасности возле водоемов, в период таяния снега, а также о дорожной безопасности.
— Родителям по-прежнему советуем обеспечить занятость своих детей в каникулярный период, а также не оставлять младших школьников одних дома, — обратился он к родителям. — Пусть девять дней каникул станут настоящим весенним отдыхом для детей и родителей, чтобы с новыми силами приступить к учебе.
Ильдар Мавлетбердин также напомнил, что 2025−2026 учебный год завершится 26 мая 2026 года.