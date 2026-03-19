В Суворовском прошли открытые занятия по суперниндзя-спорту

В Суворовском жилом районе в минувшее воскресенье прошли первые открытые тренировки по суперниндзя-спорту. На тренировочной базе Федерации гонок с препятствиями Ростовской области собралось около 30 человек, для которых спортсмены раскрыли секреты прохождения полосы препятствий на ниндзя соревнованиях и гонках.
Интерес к ниндзя-спорту взлетел после выхода в телеэфир шоу «Суперниндзя. Дети». Финалистом его второго сезона стал Сергей Минченок. Он уже пять лет занимается этим видом спорта и является атлетом спортклуба «Суворов». Сергей провел открытую тренировку для всех желающих, рассказав о технических нюансах.
Стоит отметить, что благодаря поддержке со стороны застройщика Суворовского — объединения «ВКБ-Новостройки», гонки с препятствиями активно развиваются в регионе. В самом же районе создана специальная трасса, во дворах двух жилых домов установлены единственные на Юге России спортивные «суперниндзя-площадки», доступные для всех жителей города.
Планируется, что традиция проведения таких тренировок будет продолжена. Также спортсмены Федерации снимают видеоуроки «Азбука суперниндзя», где простым языком рассказывают, как нужно тренироваться.