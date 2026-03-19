«Задраить отсеки и умереть»: самые чудовищные катастрофы подводного флота СССР и России

Одной из самых громких загадок холодной войны остаётся гибель дизель-электрической ракетной лодки К-129 в марте 1968 года в Тихом океане. Она затонула со всем экипажем (98 человек) при невыясненных обстоятельствах примерно в 700 милях от острова Мидуэй. Официальная версия — провал на глубину из-за неисправности, но популярна и версия о столкновении с американской подлодкой USS Swordfish. В 1974 году ЦРУ в ходе секретной операции «Проект Азориан» подняло носовую часть лодки.