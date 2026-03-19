«Задраить отсеки и умереть»: самые чудовищные катастрофы подводного флота СССР и России

История подводного флота в России и СССР — это не только победы и рекорды. Это еще и сотни жизней, которые море забрало навсегда. Вспоминаем самые страшные катастрофы, в которых гибли целые экипажи.
Ранние потери: от «Декабриста» до «Малюток».
История катастроф началась задолго до появления атомных ракетоносцев. Одной из самых загадочных трагедий довоенного периода стала гибель дизельной подлодки Д-1 «Декабрист» 13 ноября 1940 года в Мотовском заливе Баренцева моря. Лодка вышла для отработки торпедной атаки и бесследно исчезла со всем экипажем из 55 человек. Обнаружили лишь масляные пятна и обломки. Причина катастрофы до сих пор точно не установлена: основной версией считается провал на предельную глубину из-за неисправности или ошибки управления.
В послевоенные годы техническое несовершенство и спешка приводили к новым жертвам. 21 ноября 1956 года в Суурупском проливе Балтийского моря подводная лодка М-200 «Месть» столкнулась с эсминцем «Статный» и затонула, унеся жизни 28 моряков. Еще более страшная участь постигла экипаж экспериментальной подлодки с единым двигателем М-256 26 сентября 1957 года в Таллинском заливе. Из-за пожара в дизельном отсеке, вызвавшего потерю плавучести, лодка затонула. Из 42 членов экипажа спаслись лишь семеро.
Трагедии у пирса и в море: С-80, Б-37.
Начало 1960-х годов ознаменовалось двумя ужасающими катастрофами. 27 января 1961 года в Баренцевом море пропала без вести дизельная подводная лодка С-80. Её нашли только спустя семь лет на глубине 196 метров. Причиной гибели 68 подводников стало обледенение и незакрытый клапан шахты РДП (устройства работы дизеля под водой), через которую лодка набрала воды и рухнула на дно, где давление разрушило переборки.
Но самая страшная по числу жертв катастрофа в истории советского ВМФ произошла даже не в море, а у пирса в Екатерининской гавани базы Полярный. 11 января 1962 года на дизельной лодке Б-37 вспыхнул пожар и взорвался торпедный боезапас. Взрыв буквально разорвал субмарину, уничтожив всё в радиусе километра. Стоявшая рядом подлодка С-350 получила серьёзные повреждения, погибли моряки и на её борту. Общее число жертв этой трагедии составило 122 человека.
Атомный флот: первые потери и радиационные аварии.
Освоение атомной энергии под водой давалось ценой невероятных усилий и мужества экипажей.
К-19, прозванная впоследствии «Хиросимой», 4 июля 1961 года пережила тяжёлую аварию реактора в Атлантике. Моряки ценой смертельного облучения и жизней (погибли 8 человек) предотвратили ядерный взрыв, собрав нештатную систему охлаждения.
Первой официально потерянной атомной подлодкой СССР стала К-8. 12 апреля 1970 года во время учений «Океан-70» в Бискайском заливе вспыхнул пожар. Экипаж героически боролся за живучесть корабля. Пятеро офицеров остались в реакторном отсеке, чтобы заглушить установку и предотвратить экологическую катастрофу, погибнув в огне. Лодка затонула, унеся жизни 52 моряков.
24 мая 1968 года радиационная авария произошла на опытной атомной лодке К-27. Из-за проблем с реактором погибли 9 человек, а сама лодка после долгого отстоя была затоплена в Карском море.
Одной из самых громких загадок холодной войны остаётся гибель дизель-электрической ракетной лодки К-129 в марте 1968 года в Тихом океане. Она затонула со всем экипажем (98 человек) при невыясненных обстоятельствах примерно в 700 милях от острова Мидуэй. Официальная версия — провал на глубину из-за неисправности, но популярна и версия о столкновении с американской подлодкой USS Swordfish. В 1974 году ЦРУ в ходе секретной операции «Проект Азориан» подняло носовую часть лодки.
Холодная война: столкновения и пожары.
Подводное противостояние сверхдержав не раз приводило к авариям. 15 сентября 1969 года К-19 (вновь злой рок) столкнулась в Белом море с американской подлодкой USS Gato. 20 июня 1970 года у Камчатки столкнулись советская К-108 и американская USS Tautog. Но самая кровавая авария такого рода произошла 14 июня 1973 года в заливе Петра Великого, когда атомная К-56 столкнулась с научно-исследовательским судном «Академик Берг». В образовавшуюся пробоину хлынула вода, погибли 27 моряков, которых командир приказал задраить в отсеке, спасая остальных.
21 октября 1981 года в Японском море в результате столкновения с рефрижератором «Рефрижератор-13» затонула дизельная подлодка С-178. Погиб 31 человек.
Эпоха «Комсомольца» и «Курска».
Конец 1980-х принёс новые испытания. 6 октября 1986 года в Саргассовом море взорвалась ракета на борту атомного ракетоносца К-219. 20-летний матрос Сергей Преминин ценой жизни заглушил ядерный реактор, предотвратив катастрофу, но лодка затонула. Погибли 4 человека.
7 апреля 1989 года произошла трагедия, ставшая символом мужества подводников — гибель уникальной глубоководной лодки К-278 «Комсомолец» в Норвежском море. Из-за пожара лодка потеряла плавучесть и затонула на глубине более 1600 метров. Экипаж столкнулся с ледяной водой и нехваткой средств спасения. Из 69 человек погибли 42. Этот день стал Днём памяти погибших подводников.
Наконец, самой громкой и масштабной катастрофой постсоветской России стала гибель атомного подводного крейсера К-141 «Курск» 12 августа 2000 года в Баренцевом море. В результате взрыва учебной торпеды в первом отсеке сдетонировал весь боезапас. Лодка затонула на глубине 108 метров. Все 118 человек на борту погибли. Выжившие в кормовых отсеках моряки прожили ещё несколько часов, но спасти их не удалось. Трагедия потрясла всю страну и привела к масштабным реформам в ВМФ.
Катастрофы подводных лодок в СССР и России — это история колоссальных усилий, ошибок и невероятного героизма. Каждая из трагедий становилась уроком, позволяя флоту становиться сильнее, а память о погибших экипажах остаётся вечным напоминанием о цене освоения морских глубин.