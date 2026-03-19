ВЦИОМ: 83% москвичей довольны зимними объектами отдыха

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл один из самых протяжённых катков в России на Царской набережной музея-заповедника «Коломенское». Его длина — 1,7 километра, а площадь — почти 13,5 тысячи квадратных метров. Единовременно он вмещает свыше 2,5 тысячи человек. Каток украсила световая инсталляция «звёздное небо» из более чем 14 миллионов лампочек. На внутренней стороне бортов смонтировали 1,8 тысячи светильников, чтобы лёд подсвечивался и снизу. Рядом работал полноценный пункт проката спортивного инвентаря. Каток в Коломенском оказался популярным у жителей и гостей столицы.