ВЦИОМ: 83% москвичей довольны зимними объектами отдыха

Текущее состояние зимней спортивно-досуговой инфраструктуры Москвы, в число которой входят катки, лыжные трассы, горки, большинство опрошенных горожан оценивает положительно. В частности, 83% среди жителей в целом и 97% среди опрошенных непосредственно на объектах посетителей. Об этом сообщает аналитический центр ВЦИОМ, который провел такой опрос среди жителей столицы.
Причем касающиеся возможностей для зимнего досуга в Москве улучшения за последние несколько лет замечают среди горожан 73%, среди опрошенных на площадках посетителей 89%. Среди самых популярных у жителей зимних видов спорта или физических активностей, которыми они занимаются хотя бы иногда, — катание на коньках (47%), катание с горки (37%) и беговые лыжи (30%).
Этой зимой около четверти опрошенных москвичей (23%) и каждый десятый турист (10%) посещали столичные спортивно-досуговые сооружения. Довольны своим посещением этих мест зимнего отдыха подавляющее большинство горожан (97%).
Участники опроса отмечают и наличие инфраструктуры. Появление дополнительных сервисов потенциально может заметно увеличить среднее время пребывания на объектах зимней спортивно-досуговой инфраструктуры (77% опрошенных горожан и 70% посетителей).
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл один из самых протяжённых катков в России на Царской набережной музея-заповедника «Коломенское». Его длина — 1,7 километра, а площадь — почти 13,5 тысячи квадратных метров. Единовременно он вмещает свыше 2,5 тысячи человек. Каток украсила световая инсталляция «звёздное небо» из более чем 14 миллионов лампочек. На внутренней стороне бортов смонтировали 1,8 тысячи светильников, чтобы лёд подсвечивался и снизу. Рядом работал полноценный пункт проката спортивного инвентаря. Каток в Коломенском оказался популярным у жителей и гостей столицы.