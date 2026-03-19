В Волгограде обрушился потолок в лицее № 11, никто не пострадал

В Волгограде в лицее № 11 обрушились потолочные конструкции, однако, к счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел в одном из классов второго корпуса учебного заведения, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
По информации департамента по образованию, частичное обрушение потолка случилось в прошлую пятницу. Важно отметить, что этот класс был закрыт и не использовался для занятий уже больше недели. Администрация лицея приняла такое решение сразу после того, как на потолке заметили следы намокания штукатурки.
Сейчас в лицее работает специальная комиссия, которая составляет сметный расчет для проведения необходимых восстановительных работ. Таким образом, благодаря своевременным мерам руководства учебного заведения удалось избежать жертв и пострадавших.