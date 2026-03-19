РАН: вечером на Землю обрушится самая сильная за два месяца магнитная буря

«Сегодня ожидается начало магнитной бури, которая по прогнозу должна стать самой сильной с середины января текущего года. Тогда с 19 по 21 число произошло событие уровня G4. Буря является результатом сочетания сразу нескольких факторов, главными из которых стали несколько выбросов плазмы, наблюдавшихся на Солнце в начале недели. Также возможно наложение на это влияния от корональных дыр, сформированных сейчас на обращенной к Земле стороне Солнца», — говорится в сообщении.