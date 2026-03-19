Перевозка контейнерных грузов снизилась на Красноярской железной дороге

Почти 390 тысяч тонн грузов (21,3 тысяч контейнеров) перевезли со станций Красноярской железной дороги в январе-феврале 2026-го. Это на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большая часть грузов идет за рубеж. Самый большой объем составляют перевозки цветных металлов — 8,2 тыс. ДФЭ (условных единиц измерения вместимости грузовых транспортных средств в контейнерных перевозках). Это на 44,4% выше прошлого года. Значительно увеличился объем доставки продуктов перемола — рост в 27,3 раза (перевезено 464 ДФЭ), цветной руды и серного сырья — рост в 5,6 раза (перевезено 372 ДФЭ). Больше 57% составил прирост перевозок зерна — до 1 тыс. ДФЭ.