Губернатор Новосибирской области объяснил ситуацию со скотом в регионе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал массовый убой скота в регионе. В ходе сессии Законодательного собрания глава региона назвал предпринимаемые ветеринарные меры в регионе единственным способом остановить распространение опасной инфекции.
Причиной массового убоя животных стала вспышка пастереллеза — острого инфекционного заболевания бактериального происхождения. По словам губернатора, все действия проводятся строго в рамках закона и направлены на предотвращение масштабного ущерба животноводческой отрасли.
«На территории Новосибирской области проводятся строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства нашего региона», — отметил Травников.
Ранее в Минсельхозе сообщили, что фермеры Новосибирской области, лишившиеся скота из-за вспышки пастереллеза, получат компенсации на общую сумму около 200 миллионов рублей.
Ситуацию прокомментировали накануне в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что регионы, где зафиксированы инфекционные заболевания крупного рогатого скота, находятся на связи с федеральным центром.