Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Новосибирской области объяснил ситуацию со скотом в регионе

Травников назвал необходимыми меры против пастереллеза в Новосибирский области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал массовый убой скота в регионе. В ходе сессии Законодательного собрания глава региона назвал предпринимаемые ветеринарные меры в регионе единственным способом остановить распространение опасной инфекции.

Причиной массового убоя животных стала вспышка пастереллеза — острого инфекционного заболевания бактериального происхождения. По словам губернатора, все действия проводятся строго в рамках закона и направлены на предотвращение масштабного ущерба животноводческой отрасли.

«На территории Новосибирской области проводятся строгие, но абсолютно необходимые ветеринарные меры для предотвращения распространения заболевания и нанесения большого ущерба отрасли животноводства нашего региона», — отметил Травников.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что фермеры Новосибирской области, лишившиеся скота из-за вспышки пастереллеза, получат компенсации на общую сумму около 200 миллионов рублей.

Ситуацию прокомментировали накануне в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что регионы, где зафиксированы инфекционные заболевания крупного рогатого скота, находятся на связи с федеральным центром.

