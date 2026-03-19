Солнце приготовило неприятный сюрприз: россиян ждет сильнейшее явление

Сильнейшая за два месяца магнитная буря накроет Землю в ночь с 19 на 20 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным специалистов, геомагнитные возмущения начнутся уже сегодня и могут продлиться почти неделю. Причиной стали сразу несколько выбросов плазмы на Солнце, а также влияние корональных дыр.
«Сегодня ожидается начало магнитной бури, которая по прогнозу должна стать самой сильной с середины января текущего года», — говорится в сообщении лаборатории.
Отмечается, что наиболее мощные колебания придутся на период с 19 по 21 марта. При этом пик активности может сместиться на вечерние и ночные часы. В лаборатории добавили, что при такой интенсивности возможны полярные сияния на широтах до 50−55 градусов. Первая вероятность их появления ожидается уже в ближайшую ночь.
Ранее сообщалось, что на Солнце завершился краткосрочный всплеск активности, вызвавший геомагнитные бури в предыдущие выходные. По данным ученых, уровень активности временно вырос. Однако затем начал снижаться.