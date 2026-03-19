На Пермский край обрушится сильнейшая магнитная буря с начала года

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждает о приближении самой сильной магнитной бури за последние два месяца. Она будет сопоставима выбросу плазмы с поверхности Солнца 19−21 января, когда магнитные возмущения достигли уровня G4.
Полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около шести суток — до вторника, 24 марта. Наиболее сильные события ожидаются с 19 по 21 марта. Затем в течение трех дней ожидают более слабый «хвост» от влияния корональных дыр на Солнце.
Существует вероятность наблюдения полярных сияний до широт 50−55 градусов. Первая возможность их увидеть появится уже в ночь 20 марта.
В Пермском крае сильная магнитная буря в 6 баллов ожидается с 15:00 19 марта. По данным портала «Time-In.ru», наиболее продолжительный период магнитных возмущений придется на 21 марта.