Минпросвещения планирует довести долю школьников на продленке до 17,6%

Доля российских школьников, посещающих группы продленного дня, должна достичь не менее 17,6% к 2030 году. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, рост показателя связан с расширением инфраструктуры в рамках федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья». В 2024 году в школах дополнительно открыли 12 930 групп продленного дня для учащихся начальных классов.

Кравцов отметил, что в дальнейшем ведомство сосредоточится на сохранении доступности таких групп и поддержании созданной сети.

По данным Минпросвещения, на начало 2024/25 учебного года продленку посещали 16,48% школьников.

Вопрос организации режима пребывания детей в образовательных учреждениях ранее поднимался на федеральном уровне. 4 марта президент России Владимир Путин заявил, что графики работы детских садов и групп продленного дня должны учитывать занятость родителей.

Он также сообщил, что с 2019 года на модернизацию инфраструктуры школ и детских садов в рамках государственных программ было направлено около 940 миллиардов рублей из федерального бюджета.

