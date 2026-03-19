Волгоградская область прощается с героем СВО Степаном Малащенко

19 марта в Жирновском районе Волгоградской области состоится прощание с 25-летним Степаном Малащенко, который погиб во время прохождения воинской службы на территории проведения спецоперации, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Прощальная церемония начнется в 11:00 по московскому времени в рабочем поселке Линево на площади по улице Советской.