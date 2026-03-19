Semafor: Джо Кент находится под следствием ФБР по обвинению в утечке информации

— По словам трех источников, Джо Кент находится под следствием ФБР по обвинению в утечке секретной информации. Мне сообщили, что расследование началось еще до его ухода, — написала журналистка издания Шелби Талкотт на своей странице в социальной сети Х.
17 марта Кент объявил о своем уходе в отставку, выразив резкое несогласие с текущей политикой американский администрации. Он заявил, что не может «с чистой совестью» поддерживать продолжающуюся военную операцию против Ирана.
Кент завершил публикацию на своей странице в X благодарностью в адрес президента США Дональда Трампа и директора Национальной разведки Тулси Габбард за предоставленный ему шанс служить, а также коллегам из NCTC за совместную работу.
Сам Дональд Трамп сказал, что операция США против Ирана скоро закончится. Отвечая на вопрос, могут ли США завершить операцию на текущей неделе, американский лидер сказал: «Да, конечно».