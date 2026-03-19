Колоноскопия под седацией стала доступна по ОМС в нижегородской поликлинике

Пациентам стала доступна бесплатная колоноскопия под наркозом в нижегородской поликлинике № 30. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Для проведения диагностики под седацией штат медучреждения пополнился врачом-анестезиологом и медсестрой-анестезисткой. Колоноскопию можно пройти на диспансеризации: ее предложат нижегородцам в возрасте от 45 лет. Также на данное исследование направляют при положительном анализе кала на скрытую кровь.
