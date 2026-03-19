Самый секретный разведывательный самолет США совершил аварийную посадку в Греции

Совершивший посадку в Греции самолет США участвовал в операции против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Сверхсекретный разведывательный самолет США совершил аварийную посадку в Греции. Он участвовал в операции против Ирана. Об этом сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на источники.

По данным газеты, это был беспилотный аппарат большой высоты и дальности действия — HALE, неофициально известный как RQ-180. Он вынужденно приземлился в Национальном аэропорту Ларисы в Греции во время операции против Ирана.

«Те, кто в конце прошлой недели находился в районе 110-го истребительного авиаполка в Лариссе, лишились дара речи, увидев в небе впечатляющий самолет, который по форме и внешнему виду разительно отличался от всего, что мы ежедневно видим», — рассказал очевидец изданию.

Обозреватель также отмечает, что самолет предположительно способен вести наступательную радиоэлектронную борьбу. Кроме того, он обладает дальностью полета, сопоставимой с характеристиками легких стратегических бомбардировщиков.

Напомним, что эскалация на Ближнем Востоке продолжается с 28 февраля. В тот день войска США и Израиля развернули военную миссию против Ирана. Они ликвидируют все объекты, которые связаны с ядерной программой Тегерана. В свою очередь иранские бойцы поражают военные базы противников, расположенных в арабских странах.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше