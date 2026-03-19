За сбор подснежников в Крыму могут оштрафовать на миллион рублей

В Крыму за незаконный сбор подснежников предусмотрен штраф до одного миллиона рублей. Об этом напомнил глава администрации Ленинского района Игорь Крутьков, подчеркнув, что такие действия запрещены законом.
Несмотря на то, что подснежники относят к редким цветам, а некоторые виды находятся на грани исчезновения и даже занесены в Красную книгу, люди продолжают срывать и незаконно продавать эти цветы.
«В России сбор, продажа и даже приобретение диких растений запрещены законом, предусмотренным Федеральным законом № 7 “Об охране окружающей среды”. За нарушение предусмотрены штрафы: до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц», — напомнил Крутьков, призвав наслаждаться цветением первоцветов в их естественной среде.