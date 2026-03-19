Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сбор подснежников в Крыму могут оштрафовать на миллион рублей

Некоторые виды этих растений находятся под угрозой исчезновения.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму за незаконный сбор подснежников предусмотрен штраф до одного миллиона рублей. Об этом напомнил глава администрации Ленинского района Игорь Крутьков, подчеркнув, что такие действия запрещены законом.

Несмотря на то, что подснежники относят к редким цветам, а некоторые виды находятся на грани исчезновения и даже занесены в Красную книгу, люди продолжают срывать и незаконно продавать эти цветы.

«В России сбор, продажа и даже приобретение диких растений запрещены законом, предусмотренным Федеральным законом № 7 “Об охране окружающей среды”. За нарушение предусмотрены штрафы: до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 1 миллиона рублей для юридических лиц», — напомнил Крутьков, призвав наслаждаться цветением первоцветов в их естественной среде.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше