Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Башкирии рассказали, как правильно выбирать мясо

Специалисты управления Россельхознадзора по Башкирии рассказали, как правильно выбирать мясо на рынках, и призвали быть внимательными при покупке.

Источник: Freepik

На что следует обратить внимание при покупке мяса:

Место продажи. Покупайте только в официально организованных торговых точках: на рынках, в магазинах, павильонах и т. д. Продажа мяса в неустановленных местах, или иначе, с рук, вдоль дорог, во дворах запрещена и опасна для здоровья.

Маркировка и клеймо. На туше или отрубах обязательно должно быть овальное ветеринарное клеймо, подтверждающее, что продукция прошла полный ветеринарно‑санитарный контроль.

Внешний вид мяса. Обратите внимание на следующие признаки:

— цвет должен быть равномерным, характерным для данного вида мяса (говядина — насыщенно‑красная, свинина — розовато‑красная и т. д.);

— поверхность — сухая или слегка влажная, но не липкая;

— запах — свежий, без посторонних и гнилостных оттенков;

— консистенция — упругая (при надавливании ямка быстро восстанавливается).

Условия хранения. Мясо должно храниться в холодильном оборудовании при температуре, соответствующей нормам. Охлаждённое мясо — при 0±4 °C, замороженное — не выше −8 °C.

«Соблюдение этих простых правил поможет обезопасить вас и ваших близких от рисков, связанных с употреблением некачественного мяса», — подытожили в управлении Россельхознадзора по Башкирии.

Как ранее сообщал Башинформ, завтра, 20 марта, мусульмане отметят Ураза-байрам, который знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан.