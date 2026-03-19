Жителям Башкирии рассказали, как правильно выбирать мясо

На что следует обратить внимание при покупке мяса:
Место продажи. Покупайте только в официально организованных торговых точках: на рынках, в магазинах, павильонах
Маркировка и клеймо. На туше или отрубах обязательно должно быть овальное ветеринарное клеймо, подтверждающее, что продукция прошла полный ветеринарно‑санитарный контроль.
Внешний вид мяса. Обратите внимание на следующие признаки:
— цвет должен быть равномерным, характерным для данного вида мяса (говядина — насыщенно‑красная, свинина — розовато‑красная
— поверхность — сухая или слегка влажная, но не липкая;
— запах — свежий, без посторонних и гнилостных оттенков;
— консистенция — упругая (при надавливании ямка быстро восстанавливается).
Условия хранения. Мясо должно храниться в холодильном оборудовании при температуре, соответствующей нормам. Охлаждённое мясо — при 0±4 °C, замороженное — не выше −8 °C.
«Соблюдение этих простых правил поможет обезопасить вас и ваших близких от рисков, связанных с употреблением некачественного мяса», — подытожили в управлении Россельхознадзора по Башкирии.
