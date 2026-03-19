В Красноярском крае 20 марта пройдёт второй в этом году день без разводов

В ЗАГСах не будут принимать заявления на расторжение брака.

В пятницу, 20 марта, в ЗАГСах Красноярского края не будут принимать заявления на расторжение брака. Вместо этого супругам предложат консультации психологов и семейных медиаторов.

В Красноярске специалисты будут ждать пары: в отделе ЗАГС Советского района с 10:00 до 14:00 — психологи, а в Доме семейных торжеств с 11:00 до 13:00 — семейный медиатор краевого центра семьи и детей.

Первый такой день в этом году прошёл 14 февраля. Акцию планируют сделать ежемесячной.

Ранее мы сообщали, что муниципальный крематорий могут построить в Красноярске.