В Красноярском крае 20 марта пройдёт второй в этом году день без разводов

В пятницу, 20 марта, в ЗАГСах Красноярского края не будут принимать заявления на расторжение брака. Вместо этого супругам предложат консультации психологов и семейных медиаторов.
В Красноярске специалисты будут ждать пары: в отделе ЗАГС Советского района с 10:00 до 14:00 — психологи, а в Доме семейных торжеств с 11:00 до 13:00 — семейный медиатор краевого центра семьи и детей.
Первый такой день в этом году прошёл 14 февраля. Акцию планируют сделать ежемесячной.
