Колоноскопию под седацией начали делать в Нижнем Новгороде

Процедура стала доступна бесплатно по полису ОМС благодаря расширению штата медицинских специалистов учреждения.

В нижегородской поликлинике № 30 внедрили проведение колоноскопии под седацией в рамках системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил Telegram-канал «Бокал Прессека».

Для реализации этой возможности штат медицинского учреждения пополнился новыми специалистами: на работу приняты врач-анестезиолог и медицинская сестра-анестезистка. Подобная практика является редкостью для амбулаторного звена государственного здравоохранения.

Медики подчеркивают, что данное обследование предлагается пройти в рамках диспансеризации жителям региона старше 45 лет. Также процедура показана пациентам при получении положительного анализа кала на скрытую кровь.

Ранее сообщалось, что нижегородок с позицией чайлдфри начнут направлять к психологам.

