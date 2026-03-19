Колоноскопию под седацией начали делать в Нижнем Новгороде

В нижегородской поликлинике № 30 внедрили проведение колоноскопии под седацией в рамках системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил Telegram-канал «Бокал Прессека».
Для реализации этой возможности штат медицинского учреждения пополнился новыми специалистами: на работу приняты врач-анестезиолог и медицинская сестра-анестезистка. Подобная практика является редкостью для амбулаторного звена государственного здравоохранения.
Медики подчеркивают, что данное обследование предлагается пройти в рамках диспансеризации жителям региона старше 45 лет. Также процедура показана пациентам при получении положительного анализа кала на скрытую кровь.
