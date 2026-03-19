В Волгограде снова дорожают помидоры и яйца

В Волгограде и области опять выросли цены на некоторые продукты. Больше всего за неделю подорожали помидоры — почти на 10%, теперь килограмм стоит около 288 рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат. Следом за ними идут яблоки, их цена поднялась почти на 5%, до 135 рублей за килограмм.
Также ощутимо подорожали яйца — десяток теперь обойдется примерно в 100 рублей, это на 4% больше. Но эксперты успокаивают: после Пасхи яйца должны понемногу подешеветь.
Немного выросли цены на сыр и рыбу. Зато есть и приятные новости: стало дешевле молоко, куры и огурцы. Огурцы подешевели сразу на 11,8%, теперь их можно купить за 218 рублей за килограмм.