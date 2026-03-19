Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде снова дорожают помидоры и яйца

Цены на основные продукты питания продолжают расти, но есть и хорошие новости.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде и области опять выросли цены на некоторые продукты. Больше всего за неделю подорожали помидоры — почти на 10%, теперь килограмм стоит около 288 рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат. Следом за ними идут яблоки, их цена поднялась почти на 5%, до 135 рублей за килограмм.

Также ощутимо подорожали яйца — десяток теперь обойдется примерно в 100 рублей, это на 4% больше. Но эксперты успокаивают: после Пасхи яйца должны понемногу подешеветь.

Немного выросли цены на сыр и рыбу. Зато есть и приятные новости: стало дешевле молоко, куры и огурцы. Огурцы подешевели сразу на 11,8%, теперь их можно купить за 218 рублей за килограмм.