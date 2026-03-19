Выборочные опросы туристов проведут в Беларуси

«На объектах транспортной инфраструктуры — в течение последовательных пяти дней в период с 16 по 22 сентября; в гостиницах и аналогичных средствах размещения, на объектах туристической индустрии — с 23 по 29 марта, с 18 по 24 мая, с 7 по 13 сентября, с 11 по 17 ноября», — говорится в документе о сроках.
В приложении к документу уточняется, что опросы могут проходить и в отелях, и на АЗС, и непосредственно в тех местах, где обычно отдыхают туристы.
В анкетах будет, например, вопрос о том, в какой стране турист проживает более года. Среди готовых ответов предлагаются Беларусь и Россия. Если это какая-то другая страна, нужно указать ее самостоятельно.
Есть и вопросы о том, сколько времени турист планирует пробыть в Беларуси (если он иностранец). Приехал ли он просто отдыхать, либо на шопинг, к родственникам
Также во время опроса нужно будет указать места ночлега: отель, съемная квартира или другое. Несколько отдельных вопросов касаются расходов. Надо указать сумму, и на что она потрачена: к примеру, на алкоголь, продукты питания, расходы на бензин, посещение музеев.
Анкета составлена на двух языках: русском и английском.