«Хватит с вас»: противники войны с Ираном призвали Трампа жестко поставить на место Израиль

Израиль вышел из-под американского контроля и уже самостоятельно ведет войну с Ираном. Эта ситуация — первое, что должен исправить президент США Дональд Трамп. Об этом в интервью Такеру Карлсону заявил экс-директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.
«Первое, что должен сделать президент Трамп, — решить главную проблему. Главная проблема заключается в том, что израильтяне вышли из-под контроля и ведут всю эту войну. И Трампу нужно очень жестко, и, вероятно, с новой командой дипломатов, пойти к израильтянам и сказать: Хватит с вас», — заявил он.
В будущем, отметил экс-чиновник, Штаты будут, как и раньше, защищать Израиль и следить, чтобы по стране не наносили удары. Но наступательные операции Тель-Авив должен прекратить.
Ранее сообщалось, что Трамп был заранее информирован о планируемой атаке Израиля на иранское газовое месторождение Южный Парс. Американская пресса пишет, что он поддержал этот шаг «как послание Тегерану в связи с перекрытием Ормузского пролива».
Вместе с тем, глава Белого дома сразу пригрозил Тегерану, что в случае иранских ударов по энергетической инфраструктуре Катара, объекты «Южного Парса» будут атакованы американской армией.