На Земле ожидается самая сильная магнитная буря за 2 месяца

В четверг, 19 марта, ближе к ночи на Земле начнется самая сильная магнитная буря за два месяца. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).
Магнитную бурю вызовут выбросы плазмы, которые наблюдались на Солнце в начале недели.
«Сегодня ожидается начало магнитной бури, которая по прогнозу должна стать самой сильной с середины января текущего года», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале XRAS.
Период геомагнитных возмущений, как ожидается. продлится около 6 суток — до вторника, 24 марта. Два наиболее крупных выброса плазмы достигнут Земли с 19 по 21 число. В этот период ожидаются наиболее сильные события. Далее, с 22 по 24 число, будет наблюдаться слабый «хвост» от влияния корональных дыр.
Часть пиков, вероятно, придётся на вечернее и ночное время. Это позволит наблюдать полярные сияния, которые теоретически могут спускаться до широт 50−55 градусов. Увидеть полярные сияния можно будет уже сегодня, в ночь с четверга на пятницу.
Ранее стало известно о мощной вспышке на Солнце, которая длилась более получаса.