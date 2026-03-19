Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский хирург привез из Шанхая уникальную методику операций

Заведующий отделением КМХЦ прошел стажировку в лучшем пульмонологическом госпитале мира и теперь внедрит передовые технологии в омскую практику.

Источник: Freepik

Омские врачи продолжают осваивать передовые мировые практики. Как сообщили в региональном Минздраве, заведующий хирургическим отделением № 2 Клинического медико-хирургического центра Илья Зятьков прошел международную стажировку в Шанхае.

Обучение проходило на базе Пульмонологического госпиталя университета Тунцзи — самого высокопоточного медицинского учреждения в мире. Наставником омского хирурга стал Диего Гонсалес Ривас, признанный эксперт в области малоинвазивной торакальной хирургии.

В центре внимания — современные методы однопортовых операций. В отличие от традиционных вмешательств, где требуется 3−4 разреза, новая методика позволяет работать через один прокол размером всего 3−4 сантиметра. Это значительно снижает травматичность, уменьшает послеоперационные боли и ускоряет восстановление пациентов. В Шанхайском госпитале ежедневно проводят более 100 таких операций.

Илья Зятьков не только наблюдал за работой китайских коллег, но и отрабатывал навыки в специализированных лабораториях на животных.

По словам хирурга, полученные знания планируют адаптировать и внедрить в практику омского КМХЦ, что позволит повысить качество медицинской помощи для пациентов региона.

