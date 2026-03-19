Омский хирург привез из Шанхая уникальную методику операций

Омские врачи продолжают осваивать передовые мировые практики. Как сообщили в региональном Минздраве, заведующий хирургическим отделением № 2 Клинического медико-хирургического центра Илья Зятьков прошел международную стажировку в Шанхае.
Обучение проходило на базе Пульмонологического госпиталя университета Тунцзи — самого высокопоточного медицинского учреждения в мире. Наставником омского хирурга стал Диего Гонсалес Ривас, признанный эксперт в области малоинвазивной торакальной хирургии.
В центре внимания — современные методы однопортовых операций. В отличие от традиционных вмешательств, где требуется 3−4 разреза, новая методика позволяет работать через один прокол размером всего 3−4 сантиметра. Это значительно снижает травматичность, уменьшает послеоперационные боли и ускоряет восстановление пациентов. В Шанхайском госпитале ежедневно проводят более 100 таких операций.
Илья Зятьков не только наблюдал за работой китайских коллег, но и отрабатывал навыки в специализированных лабораториях на животных.
По словам хирурга, полученные знания планируют адаптировать и внедрить в практику омского КМХЦ, что позволит повысить качество медицинской помощи для пациентов региона.
