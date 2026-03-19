Нижегородская «Чайка» уступила казанскому «Ирбису» 1:4

В стартовом матче в Казани нижегородская команда «Чайка» встретилась с соперником — «Ирбисом». С самого начала игра проходила в активной борьбе: обе команды демонстрировали высокую скорость и минимальное время пребывания в центральной зоне.
На 17-й минуте хозяева первыми открыли счет благодаря успешной игре Тимура Сахапова на добивании. Второй игровой отрезок «Чайка» начала, имея численное преимущество, которое, однако, не удалось использовать. Вскоре после этого команда пропустила вторую шайбу от Степана Царегородцева. Тем не менее, нижегородцы не прекращали свои наступательные действия, и их усилия увенчались успехом.
В последние секунды периода Сергей Скворцов, реализовав большинство с передачи Александра Яценко, сократил разрыв до одной шайбы.
В заключительной третьем отрезке матча «Чайка» стремилась сравнять счет, но игроки «Ирбиса» сумели укрепить свое преимущество. Сахапов записал на свой счет еще две шайбы, оформив хет-трик и установив окончательный итог встречи — 4:1 в пользу казанского клуба.
Несмотря на итоговый результат, гости проявили бойцовский дух и создали значительное количество голевых моментов. Теперь команде предстоит провести работу над допущенными ошибками перед предстоящим ответным поединком, который состоится 22 марта в Нижнем Новгороде.
Ранее нижегородское «Торпедо» разгромно проиграло «Нефтехимику» 3:6.