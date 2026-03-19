Массовый мор рыбы произошел в Минске

Названа причина массового мора рыба в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, почему в Минске произошел массовый мор рыбы. Подробности рассказали в телеграм-канале «Экология Минска | Официально».

Так, в среду, 18 марта, сотрудники Мингоркомприроды оперативно выбывали во Фрунзенский район столицы, где на водоеме по улице Горецкого обнаружили замор рыбы.

На месте лаборатория Республиканского центра аналитического контроля провела отбор проб воды и почвы. Проводится проверка.

Предварительно, в ветеринарной станции Фрунзенского района сказали, что массовый мор рыбы произошел из-за естественных причин, так как водоем зимой промерз полностью.

Специалисты организовали уборку береговой территории от погибшей рыбы.

