Ларги попозировали инспекторам во время морского рейда в Приморье

К слову, сезон размножения тюленей стартовал в Дальневосточном морском биосферном заповеднике Приморья еще в январе. Однако не всем детенышам повезло расти рядом с матерью. Так, в реабилитационный центр «Тюлень» во Владивостоке уже поступило несколько пациентов. Один из них малыш ларги с аномальным строением мордочки. С первого взгляда сотрудники даже подумали, что имеют дело с врожденным уродством, но после осмотра выяснили жуткую причину: нос животного буквально вывернут из-за старых рваных ран.