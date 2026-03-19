Ларги попозировали инспекторам во время морского рейда в Приморье

Пятнистые тюлени выступили в роли наблюдателей за работой госинспекторов в Дальневосточном морском заповеднике. Во время антибраконьерского морского рейда сотрудники заметили отдыхающих животных, которые не проявили ни малейшего беспокойства, а лишь с любопытством следили за действиями людей, сообщила пресс-служба национального парка «Земля леопарда».
«Ларги знают, что никто не потревожит их покой. Изредка они лишь поднимают голову, чтобы с интересом наблюдать за работой сотрудников отдела охраны Дальневосточного морского заповедника (под управлением “Земли леопарда”), — говорится в сообщении.
Помимо рейдов по борьбе с браконьерством, в заповеднике сейчас активно проводится плановая научная работа. Специалисты ведут мониторинг, чтобы изучить динамику рождаемости и другие аспекты биологии этих морских млекопитающих. Кроме того, ученые продолжают уточнять данные по численности популяции ларг в защищенных водах.
К слову, сезон размножения тюленей стартовал в Дальневосточном морском биосферном заповеднике Приморья еще в январе. Однако не всем детенышам повезло расти рядом с матерью. Так, в реабилитационный центр «Тюлень» во Владивостоке уже поступило несколько пациентов. Один из них малыш ларги с аномальным строением мордочки. С первого взгляда сотрудники даже подумали, что имеют дело с врожденным уродством, но после осмотра выяснили жуткую причину: нос животного буквально вывернут из-за старых рваных ран.
Напомним, что не так давно, во время зимних каникул, маяк Токаревского во Владивостоке стал точкой сбора греющихся на солнце ларг, что привлекло жителей и туристов города.