КрасЖД реализует профилактические меры по защите работников магистрали от укусов клещей

Накануне сезона активности клещей на КрасЖД реализуется комплекс специальных мер для обеспечения безопасного и комфортного труда работников магистрали.
В зону риска в этот период, начинающийся с наступлением весеннего тепла, попадают представители нескольких десятков профессий, чья деятельность связана с пребыванием на открытой местности Прежде всего, это путейцы, связисты, энергетики, осмотрщики вагонов и составители поездов.
Для экипировки этих специалистов на дороге подготовлено около 6 тысяч современных противоэнцефалитных костюмов, эффективно защищающих от укусов клещей и других насекомых.
В конструкции костюмов предусмотрены особые элементы: воланы-ловушки, препятствующие передвижению насекомых по одежде, манжеты и подстёжка под курткой, заправляющаяся в брюки, которые не позволяют клещам попасть на тело человека, а также противомоскитная сетка на капюшоне, закрывающая лицо.
Кроме того, в настоящее время на магистрали проходит прививочная кампания. Железнодорожников вакцинируют от опасных вирусов: клещевого энцефалита и боррелиоза.
Отметим, что Красноярская железная дорога проходит по территориям Красноярского края, Республики Хакасии, частично Иркутской и Кемеровской областей, которые относятся к эндемичным регионам по инфекциям, переносимым клещами.