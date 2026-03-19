Красноярские нейрохирурги удалили мужчине часть мозга, пока он читал вслух Пушкина (видео)

На время операции мужчине предложили читать вслух. Он выбрал отрывок из «Евгения Онегина» Пушкина. Четкая речь и правильное произношение служили для хирургов сигналом, что они не задевают важные зоны. В итоге очаг эпилепсии удалили полностью, а речевые функции сохранились.