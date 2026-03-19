Красноярские нейрохирурги удалили мужчине часть мозга, пока он читал вслух Пушкина (видео)

В Красноярской краевой клинической больнице провели уникальную операцию 29-летнему мужчине с эпилепсией. Он много лет страдал от частых приступов, которые не поддавались лечению лекарствами. Врачи нашли очаг болезни в левой височной доле — там, где расположены центры речи.
Чтобы не лишить пациента способности говорить, нейрохирурги применили методику «краниотомии в пробужденном состоянии». Под наркозом провели трепанацию черепа, а затем разбудили пациента. С помощью электродов на коре мозга определили речевые зоны и начали удалять пораженный участок.
На время операции мужчине предложили читать вслух. Он выбрал отрывок из «Евгения Онегина» Пушкина. Четкая речь и правильное произношение служили для хирургов сигналом, что они не задевают важные зоны. В итоге очаг эпилепсии удалили полностью, а речевые функции сохранились.
После операции приступы прекратились. Пациента уже выписали. Через год врачи оценят, насколько стойким оказался результат.
