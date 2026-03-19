На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области ожидаются снегопады 19 марта

Автомобилистов, следующих по федеральной трассе М-4 «Дон», предупредили о снегопадах, которые пройдут в Воронежской и Ростовской областях в течение суток в четверг, 19 марта. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».
Согласно прогнозу, осадки в виде снега ожидаются местами. Синоптики отмечают, что к ночи непогода должна прекратиться.
В связи с ухудшением видимости и возможным изменением дорожной обстановки водителей призывают к предельной осторожности.
— Избегайте резких маневров. Не забывайте о правилах перевозки детей в автомобиле. Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию. Следите за сообщениями на информационных табло, — обратились к автомобилистам в «Автодоре».
Между тем, по данным синоптиков, теплые дни в Воронежской области ожидаются уже на ближайших выходных, 21 и 22 марта: воздух прогреется от +8 до +13 градусов.