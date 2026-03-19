Очередное судно подверглось атаке в Персидском заливе, на борту возник пожар

Члены экипажа судна, подвергшегося атаке в Персидском заливе, находятся в безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 19 марта в акватории Персидского залива зафиксирована очередная атака на торговое судно. Как сообщил Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO), неизвестный снаряд попал в корабль к востоку от катарского порта Рас-Лаффан.

На борту судна возник пожар. Сигнал о происшествии поступил в 01:30 по Гринвичу (4:30 по мск). Власти начали расследование. По предварительным данным, все члены экипажа в настоящий момент в находятся безопасности.

Это уже вторая атака за сутки. В среду другое судно оказалось под ударом к востоку от порта Хавр-Факкан в Оманском заливе. Тогда на корабле также возник пожар.

Инциденты произошли на фоне резкой эскалации конфликта в регионе. 28 февраля США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары по территории Израиля и американским военным объектам в регионе.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что конфликт вокруг Ирана вышел за границы Персидского залива.

