Очередное судно подверглось атаке в Персидском заливе, на борту возник пожар

Ночью 19 марта в акватории Персидского залива зафиксирована очередная атака на торговое судно. Как сообщил Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO), неизвестный снаряд попал в корабль к востоку от катарского порта Рас-Лаффан.
На борту судна возник пожар. Сигнал о происшествии поступил в 01:30 по Гринвичу (4:30 по мск). Власти начали расследование. По предварительным данным, все члены экипажа в настоящий момент в находятся безопасности.
Это уже вторая атака за сутки. В среду другое судно оказалось под ударом к востоку от порта Хавр-Факкан в Оманском заливе. Тогда на корабле также возник пожар.
Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что конфликт вокруг Ирана вышел за границы Персидского залива.