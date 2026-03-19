Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Азовском районе прошли масштабные учения по защите лесов от пожаров

В учениях задействовали лесхозы, авиацию, добровольцев и студентов.

Источник: Om1 Омск

В Азовском районе Омской области прошли командно-штабные учения по защите территорий от сезонных угроз — природных пожаров и весенних паводков. В тренировке участвовали специалисты Главного управления лесного хозяйства, нескольких лесхозов, авиаотделения САУ «Омский лесхоз» и добровольцы. Перед практической частью состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством заместителя председателя правительства региона Алексея Ромахина. Об этом сообщили в главном управлении лесного хозяйства Омской области.

По легенде учений, ландшафтный пожар перешёл в лесной массив и начал распространяться в сторону села Азово. Первыми на место условного возгорания выехали сотрудники Степного лесхоза на автоцистерне и автомобиле УАЗ «Фермер». Площадь пожара к этому моменту составила 10 гектаров, также возникла угроза перехода огня на хвойные молодняки. После запроса дополнительных сил на место направили вездеход «Лесник» и лесопожарный гусеничный трактор для создания минерализованной полосы.

Во время учений также задействовали авиационный мониторинг. После получения данных от лётчика-наблюдателя было принято решение направить силы Омского авиаотделения. Для тушения возгорания в болотистой местности использовали полноприводный автомобиль «Соболь», квадроцикл «Сокол» и УАЗ «Хантер» с сотрудниками парашютно-десантной службы. Все участники продемонстрировали оперативность реагирования и слаженность действий.

В этом году на учения пригласили студентов третьего и четвёртого курсов Омского государственного аграрного университета имени П. А. Столыпина. Кроме того, в смотре техники, который предшествовал тренировке, представили шесть единиц машин, в том числе полученных по региональному проекту «Сохранение лесов», а также автомобиль добровольческой организации «Я-Доброволец» с пожарно-техническим вооружением.

Для обеспечения безопасности в лесах Омской области сформированы 19 мобильных групп, а также разработаны 654 маршрута патрулирования общей протяжённостью 45 тысяч километров.