В Азовском районе прошли масштабные учения по защите лесов от пожаров

В Азовском районе Омской области прошли командно-штабные учения по защите территорий от сезонных угроз — природных пожаров и весенних паводков. В тренировке участвовали специалисты Главного управления лесного хозяйства, нескольких лесхозов, авиаотделения САУ «Омский лесхоз» и добровольцы. Перед практической частью состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством заместителя председателя правительства региона Алексея Ромахина. Об этом сообщили в главном управлении лесного хозяйства Омской области.
По легенде учений, ландшафтный пожар перешёл в лесной массив и начал распространяться в сторону села Азово. Первыми на место условного возгорания выехали сотрудники Степного лесхоза на автоцистерне и автомобиле УАЗ «Фермер». Площадь пожара к этому моменту составила 10 гектаров, также возникла угроза перехода огня на хвойные молодняки. После запроса дополнительных сил на место направили вездеход «Лесник» и лесопожарный гусеничный трактор для создания минерализованной полосы.
Во время учений также задействовали авиационный мониторинг. После получения данных от лётчика-наблюдателя было принято решение направить силы Омского авиаотделения. Для тушения возгорания в болотистой местности использовали полноприводный автомобиль «Соболь», квадроцикл «Сокол» и УАЗ «Хантер» с сотрудниками парашютно-десантной службы. Все участники продемонстрировали оперативность реагирования и слаженность действий.
В этом году на учения пригласили студентов третьего и четвёртого курсов Омского государственного аграрного университета имени П. А. Столыпина. Кроме того, в смотре техники, который предшествовал тренировке, представили шесть единиц машин, в том числе полученных по региональному проекту «Сохранение лесов», а также автомобиль добровольческой организации «Я-Доброволец» с пожарно-техническим вооружением.
Для обеспечения безопасности в лесах Омской области сформированы 19 мобильных групп, а также разработаны 654 маршрута патрулирования общей протяжённостью 45 тысяч километров.