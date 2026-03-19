Почему пустеет бидон. Молочное животноводство нуждается в помощи

На минувшей неделе в редакцию «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье«обратились животноводы, владельцы личных подсобных хозяйств из Кумылженского района области. Они находятся в отчаянии: с начала года закупочные цены на молоко упали так низко, что сейчас им приходится отказываться от молочного животноводства. В чём дело, разбирался “АиФ”-НП».
Ниже некуда.
«Никогда закупочные цены на молоко полностью не компенсировали затрат на содержание коров, но за последние месяцы наш труд вообще обесценили! — объясняют кумылженские животноводы. — Смысла держать скотину для молока уже нет. С 2024 г. мы сотрудничали с Адыгеей, и условия были приемлемые: завод давал 40 ₽ за литр молока, все были довольны. Но прошло полгода, и последовало снижение цен, задержки выплат. А потом, как мы узнали, завод обанкротился. Сейчас молоко никто не сдаёт, телят растят на мясо. Как жить дальше, платить кредиты, учить детей? К тому же у многих заключён соцконтракт с государством, как по нему отчитываться?».
Собирается переводить молочное стадо и фермер из Суровикинского района. Настроение у него хуже некуда.
«Смысла больше нет, всё заработанное уходит на корма и зарплату, — говорит он. — О каком развитии можно говорить, если сейчас цена молока составляет 32 ₽ с НДС? Считайте сами: в прошлом году цена со всеми субсидиями доходила до 42 ₽ за литр, и работа имела смысл. Сейчас подорожало всё, а цена упала на 10 ₽! Это уже даже не социальное предпринимательство, а не пойми что. Самое главное, что без работы остаются люди…».
«Цена не может падать ниже 40 ₽ за литр, иначе это работа себе в убыток, — подтверждает владелец одного из частных молочных хозяйств Заволжья, экономист по специальности. — Мы полностью перерабатываем молоко в сыр и творог и реализуем уже готовую продукцию, а вот сдатчикам молока приходится тяжело. В одиночку им не выжить — здесь необходима государственная поддержка».
Откуда дисбаланс?
При том что закупочные цены на молоко стремительно падают, на полках магазинов на молочную продукцию они неумолимо растут.
Такой дисбаланс наблюдается уже не первый год, но именно в марте 2026 г. закупка опустилась на исторически низкий уровень. Проблема эта, как выяснилось, касается не только Волгоградской области — такое же происходит и в других субъектах РФ.
По словам директора Национального союза производителей молока Артема Белова, причина в том, что в стране скопились большие объёмы молочных продуктов с длительным сроком хранения, а потому спрос на сырое молоко упал. Запасы же на складах образовались, по мнению руководителя Национального союза, из-за уменьшения спроса со стороны населения. Соответственно, это вынуждает перерабатывающие предприятия скидывать цены на сырьё, «выкручивая руки» мелким сельхозпроизводителям.
В то же время, подчёркивают эксперты, люди вынуждены экономить и сокращают покупки молочных продуктов не от хорошей жизни. При этом в плюсе остаются переработчики и торговые сети: сэкономив на закупках сырья, они не снижают цены на полках магазинов, при том что большую часть продукции трудно назвать натуральной и вкусной. За натуральным продуктом, где нет пальмового масла и которое не разбавлено водой, остаётся идти только к фермерам.
Тревогу бьют везде — от Татарстана и Удмуртии до Ярославля и Волгограда. Стремительное падение закупочных цен становится темой номер один на заседаниях высших органов власти, поскольку наверху хорошо понимают, что встал вопрос продовольственной безопасности.
Показательные цифры назвал гендиректор Союза производителей молока Татарстана Денис Пирогов: себестоимость производства молока ежегодно повышается на 20−25%, в то же время сейчас закупочные цены на него ниже, чем были в 2022 г.
Будущее отрасли туманно — во всяком случае, Артем Белов прогнозирует дальнейшее падение цен. Здесь остаётся надежда только на государство и дополнительные дотации — дополнительные, так как в молочную сферу и так не один год направляется ощутимая господдержка. Среди предложенных мер есть и такая — закупить у производителей в рамках государственной интервенции скопившиеся излишки молока.
Комментарий.
Профессор, доктор экономических наук Игорь Бельских: Молочный рынок в нашей стране монополизирован, в итоге мы видим концентрацию капитала, укрупнение всех процессов производства, логистики, продаж, с другой стороны, мелкие и средние производители молока не могут отстоять свои права и потребовать более справедливой закупочной цены.
Также обстоит дело и с продавцами. Если раньше на волгоградском рынке присутствовали региональные торговые сети вроде «Радежа» и «Мана», то сейчас выбор сузился, и эта монополия также не идёт на пользу конечному покупателю.
Важно и то, что сухое молоко — это универсальный продукт, который легко перевозить, он хорошо хранится, не подвержен санкциям. Поэтому производители молочной продукции всё чаще выбирают его.