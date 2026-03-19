Почему пустеет бидон. Молочное животноводство нуждается в помощи

«Никогда закупочные цены на молоко полностью не компенсировали затрат на содержание коров, но за последние месяцы наш труд вообще обесценили! — объясняют кумылженские животноводы. — Смысла держать скотину для молока уже нет. С 2024 г. мы сотрудничали с Адыгеей, и условия были приемлемые: завод давал 40 ₽ за литр молока, все были довольны. Но прошло полгода, и последовало снижение цен, задержки выплат. А потом, как мы узнали, завод обанкротился. Сейчас молоко никто не сдаёт, телят растят на мясо. Как жить дальше, платить кредиты, учить детей? К тому же у многих заключён соцконтракт с государством, как по нему отчитываться?».