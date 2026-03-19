Мощная продолжительная магнитная буря придёт на Землю вечером 19 марта

Вечером 19 марта Землю может накрыть мощнейшая за последние два месяца магнитная буря. Об этом предупредили специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передаёт ТАСС.
По их прогнозам, сегодня вечером начнётся магнитная буря, которая, вероятно, станет самой сильной с середины января этого года, когда произошла магнитная буря уровня G4.
Новая буря вызвана несколькими факторами, включая мощные выбросы плазмы, зафиксированные на Солнце в начале недели, а также влияние корональных дыр, которые сформировались на обращённой к Земле стороне солнечного диска.
Ожидается, что магнитные возмущения начнутся около 18:00 по московскому времени, а пик бури придётся на 21:00. Причём геомагнитные возмущения могут продлиться вместо прогнозируемых нескольких часов около шести дней. Наиболее интенсивные периоды ожидаются с 19 по 21 марта, когда на Землю придут два крупных выброса солнечной плазмы. С 22 по 24 марта воздействие бури будет слабее, но всё ещё ощутимым из-за влияния корональных дыр.