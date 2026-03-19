Экс-начальника отдела технадзора ГИБДД в Красноярске осудили за взятки (видео)

В Красноярске суд признал бывшего начальника отдела технического надзора ГИБДД виновным в получении взятки в крупном размере и приговорил к длительному лишению свободы.
Установлено, что инспектор, служивший в МВД с 2001 года, летом 2018 года часто приезжал на остановку «Автовокзал Восточный» с проверками общественного транспорта и цеплялся к мелочам. Перевозчик, хозяин парка автобусов на маршрутах № 60 и 83, пытался спорить, но полицейский предложил ему «хорошие отношения».
«За 20 тысяч рублей наличными последовало обещание реже проверять, лояльнее относиться и помогать с инспекциями. Сделка скрепилась и понеслось: каждые пару месяцев — та же ставка на остановке или у дома. Затем суммы подскочили до 25−50 тысяч рублей. Пока красноярцы жаловались на переполненные салоны, бизнес перевозчика шел в гору без штрафов, минимизируя проверки и проблемы. Всего набралось 395 тысяч рублей — солидный “бонус” за покой», — рассказали в прокуратуре.
Когда схему пресекли правоохранители, бизнесмен расписал ее детали: инспектор звонил заранее, показывал сумму в калькуляторе на смартфоне, а пачку денег прятал под папкой. Сам экс-полицейский вину отрицал и заявил следующее: «Денег никогда не брал — ни от него, ни от других перевозчиков. Полномочий подстраивать проверки не имел».
Суд оценил показания, детализацию звонков, координаты встреч, банковские выписки и счел доводы защиты фигуранта несостоятельными. По п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ ему назначили наказание в виде 7,5 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 790 тысяч рублей, конфисковали эквивалент взятки, арестовали личный автомобиль, лишили звания «майор полиции» и права работать в системе МВД на 5 лет.
Напомним, ранее дававшего взятки перевозчика оштрафовали на 2,4 млн рублей.
