В Екатеринбурге с площади Советской армии исчез танк БМД-1

Источник: Telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

В Екатеринбурге с площади Советской Армии, напротив Окружного дома офицеров исчез танк БМД-1 — боевая машина десанта. Telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии, рассказал, куда он делся и когда его вернут.

— Боевую машину десанта, знаменитую десантируемую БМД, увезут подреставрировать. Как только сделают — вернут на площадь Советской армии в лучшем виде, — сообщил telegram-канал.

БМД-1 — советская боевая гусеничная машина, предназначена для использования в воздушно-десантных войсках. В Екатеринбурге памятник танку торжественно открыли на площади Советской армии 2 августа 2017 года. Боевая машина дополнила мемориал Черный тюльпан.

15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами страны, у мемориала прошел митинг.