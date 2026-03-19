Укрепление берега красноярского острова Татышев завершат к августу

Берег острова Татышев в Красноярске укрепляют со стороны Енисея, чтобы остановить разрушение. По словам специалистов департамента градостроительства и архитектуры администрации города, подрядчик уже создал «укрепительную призму» из камня объемом в 8 тысяч кубометров. Следующим этапом станет укладка на берег геотекстиля — особо прочного материала из полимерных волокон, который используют для защиты гидроизоляции, дренирования, укрепления грунтов. На эту основу будет насыпаться песчано-гравийная смесь. Затем слои повторят еще раз. И только поверх такой прочной «подушки» берег отсыпят финишным слоем камня. В мэрии отмечают, что до конца августа этого года необходимо укрепить 315 метров береговой линии острова Татышев.