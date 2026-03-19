Reuters: НПЗ Samref в Саудовской Аравии подвергся воздушной атаке

Нефтеперерабатывающий завод Samref в Саудовской Аравии подвергся воздушной атаке. Об этом в четверг, 19 марта, пишет Reuters.
По данным источника, последствия атаки минимальны.
Samref — совместное предприятие Saudi Aramco и Exxon Mobil. Нефтеперерабатывающий завод расположен на побережье Красного моря в портовом городе Янбу. Отмечается, что на данный момент этот порт является единственным экспортным пунктом нефти Саудовской Аравии.
Накануне государственное телевидение Ирана сообщало о якобы нанесенном ракетном ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Янбу, уточняет агентство.
Тем временем министры иностранных дел 12 арабских и исламских государств на встрече в Саудовской Аравии назвали неоправданными военные удары Ирана по государствам Персидского залива. Политики призвали Иран прекратить атаки, а также отказаться от любых провокационных действий и угроз в адрес соседних стран.
Компания Qatar Energy также сообщила, что ее производственная инфраструктура вновь подверглась ракетному обстрелу. На место были направлены экстренные службы.