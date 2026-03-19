Житель Китая восемь лет жил с застрявшей в горле палочкой для еды

За помощью к врачам обратился 46-летний мужчина по фамилии Ван, он жаловался на боль в горле и ощущение инородного тела. Выяснилось, что восемь лет назад китаец случайно проглотил целую металлическую палочку во время еды, однако испугался ее удалять.