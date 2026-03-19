Житель Китая восемь лет жил с застрявшей в горле палочкой для еды

Житель Китая порядка восьми лет жил с 12-сантиметровой металлической палочкой для еды в горле — он не удалял ее из-за страха перед операцией. Об этом в четверг, 19 марта, рассказали в Центральной больнице Даляньского технологического университета.
За помощью к врачам обратился 46-летний мужчина по фамилии Ван, он жаловался на боль в горле и ощущение инородного тела. Выяснилось, что восемь лет назад китаец случайно проглотил целую металлическую палочку во время еды, однако испугался ее удалять.
Долгое время мужчина злоупотреблял алкоголем. Несмотря на это, в течение восьми лет он считал периодическое ощущение инородного тела и легкий дискомфорт в горле терпимыми.
При обследовании специалисты не нашли явных язв, кровотечений или нагноений в прилегающей слизистой оболочке глотки, движение связок тоже было нормальным. Это и создало благоприятную основу для проведения операции, передает Mothership.
В феврале врачи Челябинской областной детской клинической больницы вытащили из горла 10-месячного ребенка нарощенный ноготь, который закрывал 80 процентов голосовой щели. После эндоскопии ребенок провел ночь в реанимации, а позднее его перевели в отделение для дальнейшего наблюдения.