Воронежские семьи с двумя и более детьми с 2026 года начнут получать ежегодную выплату

С 2026 года в России, в том числе в Воронежской области, вводится новая мера социальной поддержки — ежегодная семейная выплата для граждан, имеющих детей. Об этом напомнило региональное Отделение Социального фонда РФ.
На выплату смогут рассчитывать работающие родители с двумя и более детьми. Главные условия: наличие российского гражданства и постоянное проживание на территории РФ, а также уплата налога на доходы физических лиц. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе. В Воронежской области в 2026 году этот порог установлен на уровне 16 666 рублей на человека.
Семьи смогут получать средства ежегодно. Выплата представляет собой возврат части НДФЛ, уплаченного за предыдущий год. Таким образом, в 2026 году родители смогут подать заявление и вернуть налоги за 2025 год.
При расчете нуждаемости будет учитываться доход семьи за год, предшествующий году обращения. В расчет войдут не только зарплаты, но и поступления от предпринимательства, пенсии, пособия, дивиденды, проценты по вкладам, доходы от продажи имущества и алименты.
Впервые обратиться за новой выплатой воронежцы смогут с 1 июня до 1 октября 2026 года. Заявления будут принимать на портале «Госуслуги», в клиентских службах Отделения СФР по Воронежской области, а также в МФЦ.
Важно отметить, что поддержка адресована только тем родителям, которые участвуют в финансовом обеспечении детей. Граждане, имеющие задолженность по алиментам, претендовать на выплату не смогут.
Получить дополнительную информацию можно по телефону единого контакт-центра: 8−800−100−0001 (региональная линия работает в будни с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45).