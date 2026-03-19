Склад с немаркированными сигаретами на 1,5 млн рублей обнаружили в Арзамасе

Полицейские изъяли у арзамасского предпринимателя немаркированную табачную продукцию на сумму 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
22 коробки с пачками сигарет были обнаружены в гаражном боксе 40-летнего местного жителя. Бизнесмен приобрел их для последующего сбыта.
Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.
