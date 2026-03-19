Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Склад с немаркированными сигаретами на 1,5 млн рублей обнаружили в Арзамасе

Предприниматель хранил товар в гаражном боксе.

Источник: Живем в Нижнем

Полицейские изъяли у арзамасского предпринимателя немаркированную табачную продукцию на сумму 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

22 коробки с пачками сигарет были обнаружены в гаражном боксе 40-летнего местного жителя. Бизнесмен приобрел их для последующего сбыта.

Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.

Ранее мы писали, что приставы изъяли 930 пачек контрафактного табака в Дзержинске. На продавца составили 14 протоколов.

Напомним, что почти 34 тысячи пачек сигарет без маркировки изъяли в Нижнем Новгороде.