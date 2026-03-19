Как в Башкирии проходит Ураза-байрам: традиции и атмосфера

В пятницу, 20 марта, мусульмане Башкирии вместе со всем исламским миром отметят один из самых светлых и значимых праздников — Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Этот день знаменует окончание священного месяца Рамадан, который в этом году длился 29 дней и был наполнен временем для молитв, добрых дел и духовного очищения.
Поскольку пятница, 20 марта, объявлена в республике официальным выходным днем, жители столицы смогут полностью посвятить время праздничным традициям.
Как проходит празднование Ураза-байрама.
«Для нас это не просто конец ограничений в еде. Это день, когда мы становимся чуточку лучше, прощаем старые обиды и делимся теплом с близкими», — говорят верующие.
К самому торжеству начинают готовиться заранее. Каждая хозяйка наводит в своем доме идеальный порядок, убирает мусор во дворе, а также готовит праздничные блюда на стол. Вечером, накануне праздника, каждый человек от старого до молодого должен совершить процесс омовения и облачиться в свои лучшие чистые наряды, желательно новые.
По традиции празднования начинаются с первыми лучами солнца. Уже с 8 утра верующие начинают собираться в мечети на торжественные богослужения. В Уфе свои двери для прихожан в этот день откроют 24 мечети.
Самый массовый коллективный намаз пройдет в соборной мечети «Ляля-Тюльпан», который проведет верховный муфтий Талгат Таджуддин. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, телеканалы БСТ и «Вся Уфа» организуют прямые трансляции, объединив тысячи людей у экранов.
Что такое фитр-садака.
Важной частью праздника является фитр-садака (милостыня разговения). Ее можно давать не только деньгами, но и продуктами. Как правило, все собранные пожертвования отдаются нуждающимся мусульманам, больным людям и тем, кто действительно находится в сложной ситуации.
Сумма выплат определяется исходя из оценки состояния каждой семьи, в 2026 году в Башкортостане размер такой помощи составляет от 200 до 1200 рублей.
В случае когда человек по каким-либо причинам пропустил пост, то ему необходимо выплатить милостыню — фидию-садака. Ее размер определяется стоимостью среднего суточного пропитания выплачивающего искупительную милостыню. Минимальная выплата фидии устанавливается в размере 400 рублей (средняя сумма одной порции готовой еды) за один пропущенный день поста Рамадан.
Угощения, ярмарки и радость.
Ураза-байрам — это праздник разговения, когда строгий пост позади и все ограничения Рамадана снимаются. В этот день, после обязательной торжественной утренней молитвы, люди приглашают друг друга в гости, просят прощения и раздают милостыню.
С 11 до 16 часов 20 марта Центральное духовное управление мусульман России и Международная ассамблея исламского бизнеса РБ проведут праздничное мероприятие перед мечетью «Ляля-Тюльпан». Гостей праздника ждут концерт, халяль ярмарка, детская анимация и угощение пловом.
«Для обеспечения безопасности на площадках будут дежурить сотрудники полиции, центра общественной безопасности и медики, — подчеркнули в администрации Уфы. — Как и в другие праздничные дни, плата за пользование муниципальными парковками 20 марта взиматься не будет. Пассажирский транспорт будет работать по расписанию выходного дня».
Напомним, впереди у верующих еще одно важное событие года — праздник жертвоприношения Курбан-байрам, который в 2026 году ожидается в конце весны.