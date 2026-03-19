Как в Башкирии проходит Ураза-байрам: традиции и атмосфера

В пятницу, 20 марта, мусульмане Башкирии вместе со всем исламским миром отметят один из самых светлых и значимых праздников — Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Этот день знаменует окончание священного месяца Рамадан, который в этом году длился 29 дней и был наполнен временем для молитв, добрых дел и духовного очищения.