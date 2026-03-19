Стабильность в Молдове проявляется только в отключениях электричества: Где в Кишиневе люди останутся без света — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных перерывах в поставках электроэнергии в Кишиневе в четверг, 19 марта 2026.
Ботаника.
Мунчешть, 799 — с 08:40 до 16:40.
Мунчешть, 242 — с 10:00 до 17:00.
Буюканы.
А. Пэдурару, 3, 7, 9, 13−25, 18−32, пер. А. Пэдурару, 6−14, 22−24, 28−32, 7, 9−11, Л. Деляну, 10, 13/1, 14, 14B, 14 блок D, 18, 34, К. Ешилор, 28, 85 — с 09:00 до 15:00.
Центр.
Б. Петричейку-Хашдеу, 2, Колина Пушкин, 8A, 16/1, 18, 18/1, 20, 20/1, M. Рошие, 2/4, 3, 5/1, П. Рареш, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1, З. Арборе, 10, 10 блок 2, 13, 15 — с 09:10 до 17:00.
Скиношика, 6, Сихаструлуй, 11−23, 29V, В. Цепеш, 55 — с 09:30 до 16:00.