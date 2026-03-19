В Воронеже 27−28 марта состоится Форум креативных индустрий

С 27 по 28 марта 2026 года в Воронеже состоится Форум креативных индустрий «Вдохновение в истоках» (12+), ключевым направлением которого станет обращение к культурному наследию и традициям как источнику идей для современных креативных проектов.
Организаторы Форума — Министерство культуры Воронежской области и Центр креативных индустрий «Матрёшка».
Программа Форума включает в себя — деловой блок с экспертными дискуссиями и культурный, в который войдут концерты, маркет мастеров народных промыслов, художественная выставка и ремесленная мастерская.
Основная часть деловой программы пройдёт в первый день Форума, 27 марта, в конференц-залах «Воронеж Марриотт Отель» (пр-кт Революции, 38). Второй день Форума, 28 марта, полностью пройдёт на площадке Центра креативных индустрий «Матрёшка» (Студенческая, 5).
Ключевые темы деловой программы будут посвящены формированию нового русского стиля и его отражению в креативных индустриях. Участники обсудят сохранение культурной идентичности, развитие народных художественных промыслов и их переосмысление, внедрение фольклорного наследия в современные творческие проекты: от моды и предметного дизайна до музыкальных и событийных форматов.
Хэдлайнером программы станет российский дизайнер Алёна Ахмадуллина, креативный директор торгового дома «Хохлома» и создатель бренда Alena Akhmadullina. Также в обсуждениях примут участие эксперты и практики из разных сфер креативных индустрий со всей России.
Отдельное внимание будет уделено потенциалу ремёсел Воронежской области, перспективам создания на их основе устойчивых креативных проектов и выстраиванию эффективного взаимодействия креативного сектора с государственными институциями.
Особое место в программе займёт ремесленная мастерская, посвящённая традициям Воронежской области. На мастер-классах практикующие мастера познакомят участников с особенностями локальных ремёсел и продемонстрируют технологии создания изделий, передающиеся из поколения в поколение.
Помимо этого, культурная программа Форума продолжит исследовать использование традиций в искусстве. 27 марта в Центре креативных индустрий «Матрёшка» состоится акустический концерт группы Settlers (Санкт-Петербург), а 28 марта — концерт Сергея Старостина (Москва) и воронежской группы «Абстрактор».
В дни проведения Форума креативных индустрий также продолжит работу выставка «Искусство ориентирования в неизвестности», открытая в Центре креативных индустрий «Матрёшка» в преддверии Форума.
Участие в деловой программе бесплатно, по предварительной регистрации.